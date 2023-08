E’ ricoverata in gravi condizioni la donna di 37 anni, detenuta nel carcere di Lauro, in provincia di Avellino, che nelle scorse ore ha tentato di togliersi la vita bevendo candeggina.

Soccorsa dalle altre detenute prima, e dagli agenti penitenziari in servizio poi, è stata trasportata in ospedale ad Avellino in codice rosso. Le sue condizioni sarebbero gravi.

Il carcere di Lauro è un istituto a custodia attenuata per madri con bambini al seguito. L’ICAM, che può ospitare fino a 35 donne con bambini, è entrato in funzione il 12 giugno 2017 ed è pertanto ancora in fase di organizzazione delle attività interne.

seguono aggiornamenti

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo