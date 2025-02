Modificando una vecchia canzone di Gaber, potremmo cantare finalmente: “E per fortuna che c’è il Donaldo / che tutti i giorni gioca d’azzardo / non è una bella compagnia / ma è il più burlone che ci sia”.

Infatti, stando alle ultime informazioni, Trump ha dichiarato che prenderà il Canale di Panama e non lo lascerà alla Cina; spariranno dalla mappa Usa gli Stati governati dai democratici (come, però, non l’ha spiegato); abolirà Usps, il servizio postale americano, vecchio di 250 anni e ben funzionante; licenzierà circa 50mila dipendenti del Pentagono nel giro di due giorni.

Ma la dichiarazione più tremenda è che “il Donaldo” ha insinuato di andare contro la Costituzione e correre per un terzo mandato. Ha iniziato da qualche giorno il secondo e ne ha già in mente un terzo, non dato dalle norme degli Stati Uniti peraltro. Pensare che quel burlone di Caligola voleva fare console soltanto Incitatus, il suo cavallo prediletto…

Alessandro Agostinelli