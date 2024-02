Da tempo picchiava i figli di nove e sei anni perché rivelavano al papà i continui tradimenti della donna che spesso lasciava i bambini da soli durante la mattinata per incontrarsi con un altro uomo. Una storia aberrante quella ricostruita dai carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Giugliano in Campania (Napoli) che ieri, lunedì 12 febbraio, hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia una 28enne incensurata.

Siamo a Sant’Antimo, comune a nord di Napoli, quando nel pomeriggio di ieri arriva al 112 una richiesta di aiuto per una lite in famiglia. Padre e bambini si erano rifugiati in un altro appartamento per sfuggire alla violenta razione della moglie e madre che, armata di forbici, aveva rincorso i tre fino al cortile condominiale. La donna, secondo quanto testimoniato da marito e figli, era arrabbiata perché i piccoli avevano osato riferire al padre che la loro mamma li aveva lasciati soli durante la mattinata per incontrarsi con un altro uomo.

“Papà mamma ti tradisce”, la vendetta della donna che picchia figli

La donna, per vendicarsi, ha prima picchiato i bambini davanti all’uomo e poi ha deciso di armarsi di forbici con le tre vittime che sono riuscite a fuggire. Le indagini dei carabinieri hanno permesso di ricostruire che la donna già in passato avesse picchiato i propri figli causandogli lesioni refertate da personale medico proprio per evitare che dicessero al padre delle sue relazioni extraconiugali.

I carabinieri sono entrati in casa e hanno arrestato la donna. Le forbici sono state sequestrate e i servizi sociali sono stati avvisati. L’arrestata è nel carcere di Pozzuoli mentre i bambini sono con il loro papà.

