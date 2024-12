Mamma, papà e figlio di 10 anni trovati morti, l’altra figlioletta di sei anni ricoverata in gravi condizioni in ospedale. E’ il drammatico bilancio della tragedia avvenuta nel pomeriggio di giovedì 19 dicembre a San Felice a Ema, piccola frazione alle porte di Firenze. I corpi senza vita sono stati scoperti in una villetta di campagna.

Stando alle prime ipotesi investigative, la famiglia sarebbe stata intossicata da monossido di carbonio in seguito ad una stufa difettosa presente in casa. Sul posto, intorno alle 14, sono arrivate più squadre dei vigili del fuoco, oltre ai sanitari del 118 e alle forze dell’ordine. Vigili del fuoco che hanno tenuto all’esterno della villetta gli altri soccorritori perché c’era ancora presenza di monossido di carbonio all’interno.

La piccola sopravvissuta è stata portata d’urgenza all’ospedale pediatrico Mayer di Firenze dove è ricoverata in prognosi riservata e in pericolo di vita. Per i genitori e il fratello maggiore non c’è stato nulla da fare nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118.

Sul posto è stato richiesto l’intervento del nucleo Nbcr (Nucleare Batteriologico Chimico Radiologico) e il funzionario di servizio dei vigili del fuoco. In corso le valutazioni e gli accertamenti delle cause. Sul posto anche la polizia.

