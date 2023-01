Un uomo di 75 anni è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Caldarelli di Napoli dopo essere stato colpito da un pugno in pieno volto all’esterno di un bar in circostanze ancora da chiarire. L’episodio è avvenuto nella mattinata di oggi, venerdì 20 gennaio, nel quartiere di Pianura.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della locale stazione, l’anziano si trovava in fila all’esterno del bar Laurano in via Comunale Napoli quando è stato colpito con un cazzotto da uno sconosciuto in via di identificazione. Il 75enne è caduto a terra battendo violentemente la testa.

Soccorso e trasportato al pronto soccorso del Cardarelli, è attualmente ricoverato in prognosi riservata e in pericolo di vita. Indagini in corso per chiarire dinamica e identificare l’aggressore. Non è chiaro se alla base del folle gesto ci sia stato un litigio.

seguono aggiornamenti

