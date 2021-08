E’ di un morto, una persona dispersa e altre due trasportate in ospedale il bilancio della tragedia avvenuta nel primo pomeriggio di martedì 17 agosto nel mare di Castel Volturno (Caserta). L’incidente è avvenuto nei pressi della spiaggia libera Fontana Blu in località Pinetamare. I quattro, che secondo le prime informazioni raccolte sarebbero originari della provincia di Napoli, sono entrati in acqua, alcuni di loro probabilmente per soccorrere una persona in difficoltà, e poco dopo trascinati via dalla corrente alimentata dal forte vento di oggi.

Si sono vissuti momenti di panico sulla spiaggia casertana. Non è ancora chiara la dinamica del drammatico incidente. A lavoro gli uomini della Capitaneria di Porto di Castel Volturno coadiuvati da polizia, carabinieri, vigili del fuoco e polizia municipali. Immediati i tentativi di soccorso da parte dei bagnanti presenti e poi delle forze dell’ordine. Per un uomo, che dovrebbe avere circa 60 anni, non c’è stato nulla da fare. Altri due giovani sono stati invece portati a riva e trasportati d’urgenza in ospedale mentre un loro coetaneo, 25enne, risulta al momento disperso in mare.

Sono ancora in corso le operazioni di soccorso ad opera dei sommozzatori dei vigili del fuoco del distaccamento di Mondragone, il personale della Guardia Costiera di Castel Volturno e di Pozzuoli e gli agenti del Commissariato castellano.

seguono aggiornamenti

Ciro Cuozzo Giornalista professionista, nato a Napoli il 28 luglio 1987, ho iniziato a scrivere di sport prima di passare, dal 2015, a occuparmi principalmente di cronaca. Laureato in Scienze della Comunicazione al Suor Orsola Benincasa, ho frequentato la scuola di giornalismo e, nel frattempo, collaborato con diverse testate. Dopo le esperienze a Sky Sport e Mediaset, sono passato a Retenews24 e poi a VocediNapoli.it. Dall'ottobre del 2019 collaboro con la redazione del Riformista.

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo