Travolti da un’auto guidata da un 17enne, due uomini originari di Napoli hanno perso la vita durante la vacanza a Saranda, in Albania. La tragedia è avvenuta intorno alle tre della scorsa notte quando i due stavano rincasando nella località balneare. Si chiamavano Vincenzo Tizzano, 42 anni, e Domenico Gritto, 23 anni ed entrambi vivevano nel comune partenopeo di Pozzuoli.

Stando a quanto ricostruito dai media albanesi i due amici erano in sella a una moto Honda quando sono stati travolti da un’auto, una Mercedes Benz, lungo la strada che da Ksamil conduce a Saranda. Alla guida c’era un adolescente di 17 anni (e quindi senza patente) che era partito con un amico di 16 anni verso Ksamil. I due sono finiti in ospedale a causa di ferite non gravi. Una volta dimesso, il 17enne verrà arrestato per il duplice omicidio e per la guida senza patente.

Secondo la ricostruzione della polizia locale, l’auto guidata dall’adolescente albanese avrebbe tagliato la strada alla loro motocicletta con i due napoletani che sarebbero morti sul colpo. Il Consolato generale d’Italia a Valona, in raccordo con la Farnesina, sta seguendo il caso con la massima attenzione.

Dolore e sgomento nel comune puteolano. Numerosi i messaggi che in queste ore si susseguono sui social per ricordare le due vittime.

