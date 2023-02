Travolto e ucciso mentre cambiava la ruota del furgone a bordo strada. Tragedia sull’Asse Mediano, l’arteria che collega il capoluogo partenopeo con la provincia nord, avvenuta nel tardo pomeriggio di martedì 14 febbraio. La vittima è un 33enne geometra originario di Afragola che lavorava in un negozio di arredamenti nel popoloso comune di Giugliano in Campania.

La notizia è stata anticipata da IlMeridianoNews.it. Secondo una prima ricostruzione, il 33enne si trovava lungo l’Asse Mediano, in direzione Lago Patria, quando all’altezza dell’hotel Mediterraneo si è fermato dopo aver forato uno pneumatico. Mentre stava cambiando la ruota è stato travolto da un’auto di grossa cilindrata, un Range Rover Evoque. L’impatto è stato violentissimo, con il giovane sbalzato via per diversi metri. Il conducente del suv si è prontamente fermato e ha allertato i soccorsi ma non c’è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate nell’impatto.

La posizione del conducente è al momento al vaglio dell’autorità giudiziaria. E’ stato sottoposto ai testi alcolemici e tossicologici e denunciato per omicidio stradale. Dolore e sconcerto ad Afragola dove la vittima viveva con la famiglia nel rione Salicelle.

Giovanni Pisano Napoletano doc (ma con origini australiane e sannnite), sono un aspirante giornalista: mi occupo principalmente di cronaca, sport e salute.

