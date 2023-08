Un orso trasportato su un volo Iraqi Airways da Baghdad a Dubai ha causato ritardi dopo essere fuggito da una gabbia nella stiva. Secondo quanto riferito dalla Cnn, Iraqi Airways si è scusata dopo che è circolato online un video di un passeggero che affermava che il volo di ritorno a Baghdad era stato ritardato di “oltre un’ora a causa di un Orso nel carico”.

In un altro video, si può vedere un cucciolo d’orso vagare fuori dalla sua gabbia sull’aereo, mentre le persone lo accarezzano e cercano di confortarlo. L’orso è stato sedato da un team specializzato a Dubai e portato via dall’aereo, ha dichiarato Iraqi Airways in una nota. La compagnia aerea si è scusata sabato, dicendo che l’Orso era uscito dalla sua gabbia “all’arrivo all’aeroporto di Dubai”. “La compagnia si scusa con i passeggeri del volo dall’aeroporto internazionale di Baghdad all’aeroporto di Dubai per motivi che sfuggono al controllo della compagnia”, ha affermato.

Iraq's Prime Minister orders investigation into how a bear escaped from a crate in the cargo hold of an Iraqi Airways 737 at Dubai International Airport. pic.twitter.com/yoS4OWjsD5 — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) August 7, 2023

“Il ritardo è avvenuto a causa di una spedizione nella stiva”, ha aggiunto, spiegando che l’animale è uscito dalla sua gabbia all’arrivo a Dubai e specificando che l’orso è stato trasportato in linea con le linee guida internazionali sul benessere degli animali. “L’equipaggio dell’aereo si è coordinato con le autorità degli Emirati Arabi Uniti, che hanno inviato una squadra specializzata per sedare l’animale e portarlo giù dall’aereo. Dopo aver controllato l’aereo e aver verificato che non vi fossero danni causati da questo incidente, il volo è tornato a Baghdad“, ha aggiunto la nota. La compagnia aerea non ha rivelato il motivo per cui l’orso è stato trasportato negli Emirati Arabi Uniti.

Redazione

Giulio Pinco Caracciolo