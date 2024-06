Alfredo Romeo “potrebbe vivere tranquillo e vivere bene”, invece “ha deciso di investire, di avere coraggio, di avere curiosità intellettuale, di essere un imprenditore innovatore, questa cosa merita un grande apprezzamento”. Parole di Vincenzo De Luca, governatore della Campania, ospite all’inaugurazione del primo ristorante in Italia di Alain Ducasse, imprenditore della ristorazione e chef con il maggior numero di stelle Michelin al mondo, ben 18.

Ducasse ha inaugurato il suo ristorante al nono piano dell’Hotel Romeo in via Colombo a Napoli e De Luca era tra i 250 invitati alla cena d’inaugurazione andata in scena giovedì 27 giugno. Il presidente campano ha intrattenuto i presenti con simpatici siparietti, ha ringraziato Ducasse per aver scelto la Campania e ha messo in risalto i prodotti tipici, a partire dalla mozzarella, presenti in regione.

Poi l’elogio al padrone di casa, l’imprenditore e avvocato Alfredo Romeo: “Vorrei ringraziarlo. Avere in Italia degli imprenditori come lui che anziché rassegnarsi, accontentarsi dell’ordinaria amministrazione, continuano a ricercare il bello, ad affrontare le sfide, da quella dell’architettura a quella dell’accoglienza, degli alberghi. Siamo affratellati da Zaha Hadid che ha realizzato cose belle anche nella mia città”.

Chi è Alain Ducasse

Ducasse è celebre in tutto il mondo per la filosofia di ‘cucina naturalité‘, sempre attenta al tema della sostenibilità. Porterà la sua cucina nei ristoranti gourmet dell’hotel Romeo di Napoli prima, e successivamente nell’albergo di lusso prossimo all’apertura in via di Ripetta a Roma e a Massa Lubrense, dove verrà lanciata una nuova struttura con 63 camere e suite con giardino privato nel verde della Penisola Sorrentina.

Con oltre 60 insegne disseminate tra 7 paesi in tre continenti, Ducasse è il cuoco-imprenditore più prolifico che ci sia. Nato a Castel-Sarrazin, in Aquitania, 68 anni fa, fino alla chiusura del suo ristorante newyorkese nel 2007 era riuscito a gestire contemporaneamente tre ristoranti con 3 stelle Michelin.

I suoi locali oggi, di stelle ne contando in totale 18, attribuendogli ancora il record di chef più blasonato. Affatto nuovo alla ristorazione d’albergo, si muove dal quartier generale di Le Louis XV all’Hotel de Paris di Monte Carlo al ristorante che porta il suo nome al The Dorchester di Londra, oltre a presenze a Macao, Tokyo, Kyoto e Bangkok.

Ciro Cuozzo