Una notte di cucina stellata, con il Golfo di Napoli a fare da cornice per l’evento, per suggellare un progetto che nasce come una comunione d’intenti: la ricerca della bellezza – intesa come estetica di vita, che trova nell’Arte, nell’Architettura e nell’Alta Gastronomia alcune delle sue espressioni più ispirate e felici – è alla base della visione tanto del Gruppo Romeo, e quindi della Romeo Collection, collezione di hotel contemporanei, veri “retreat” urbani e naturali di grande carisma, quanto dei ristoranti Ducasse, azienda fondata da Alain Ducasse, attiva nel settore della ristorazione, dell’ospitalità, della manifattura cioccolatiera, della formazione e della consulenza.

Con naturalezza, il Gruppo Romeo ha individuato in Ducasse Paris l’interlocutore ideale per dare vita a un nuovo, ambizioso progetto: valorizzare l’offerta gastronomica della Collection con un’iniezione di sapere, cultura e savoir-faire che lo Chef trasmetterà attraverso i suoi talenti, in virtù di una comune visione della bellezza.

E è proprio in nome di questa comune visione che i due fondatori dei gruppi hanno voluto suggellare il nascente accordo con una cena a quattro mani, nella città di Partenope. La cena, ha visto lo chef Stéphane Petit dialogare con Salvatore Bianco, executive chef de Il Comandante, ristorante stellato al nono piano dell’Hotel.

Il menù voluto per l’evento realizza un compendio ideale delle capacità di entrambi gli interpreti: aprono il percorso il Gambero marinato, gel di limone ed emulsione di carapace, l’Asparago bianco di Bassano alla fiamma, con molluschi ed erbe di mare e la Pasta fresca con erbe impresse, foie gras d’oca di Lombardia, spugnole e agretti. Si prosegue con la Triglia e mayo di mare e, a seguire, la Spigola pescata alla lenza grigliata con piselli e fave. Il pre-dessert è a base di nocciola, amarena e capperi mentre il dolce è Fragole della Basilicata al naturale, condimento di limone nero, brina di latte di bufala.

Non resta, dunque, che attendere i prossimi step del percorso comune. La realizzazione della sinergia tra Ducasse Paris e il mondo Romeo, vedrà, infatti, la sua prima espressione nel cuore di Roma, nella centralissima Via Di Ripetta, all’interno di Palazzo Capponi, il cui progetto di restauro è stato affidato allo studio Zaha Hadid Architects. Al Romeo Roma, secondo Hotel della Romeo Collection dopo Romeo Napoli, troverà la propria sede d’elezione la prima insegna urbana in Italia dello chef più stellato al mondo: il Ristorante Alain Ducasse.

Redazione

© Riproduzione riservata

Cristina Cucciniello