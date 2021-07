Due cadaveri sono stati trovati dalla polizia di Miami all’interno della villa appartenuta allo stilista Gianni Versace, dove venne ucciso nel 1997 da Andrew Cunanan,

La villa, che da allora ha cambiato nome diventando The Villa Casa Casuarina, un hotel di lusso con dieci camere, torna quindi ad occupare le pagine della cronaca proprio a 24 anni di distanza dal brutale omicidio di Versaci, avvenuto il 15 luglio di quel 1997.

All’epoca lo stilista, che stava rientrando nella sua residenza di lusso, venne ucciso dal 28enne Cunanan, un tossicodipendente dedito alla prostituzione sessuale, sospettato di altri omicidi. Il killer di Versace, morto a 50 anni, venne trovato senza vita alcuni giorni dopo su una casa galleggiante in una baia.

Death Investigation: This afternoon, at 1:21 p.m., MBPD responded to 1116 Ocean Drive after receiving a call from housekeeping advising of two deceased males. Police and Fire Rescue responded and located two deceased males inside of a hotel room. pic.twitter.com/hBneMlgUrh

— Miami Beach Police (@MiamiBeachPD) July 14, 2021