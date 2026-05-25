A Venezia, unico capoluogo di Regione al voto in questa tornata di elezioni comunali è sfida tra Simone Venturini (sostenuto dalla coalizione di centrodestra e da una lista civica che porta il suo nome) e Andrea Martella (che è riscito a mettere insieme il campo largo formato anche da ItaliaViva, Psi, +Europa, Radicali e Rifondazione Comunista). In totale sono otto gli aspiranti alla carica lasciata libera dal sindaco uscente Luigi Brugnaro (che per dieci anni ha amministrato la città), giunta nella quale Venturini – 38 anni – era assessore al Turismo, Lavoro e Coesione sociale.

La rosa dei candidati si completa con Giovanni Andrea Martini, Pierangelo Del Zotto, Michele Boldrini, Claudio Vernier, Roberto Agirmo, Luigi Corò. Alle 23 di ieri, l’orario di chiusura dei seggi, l’affluenza era del 41,8%, più di quattro punti in meno rispetto al 46,1% del 2020. Urne chiuse alle ore 15:00, di seguito gli aggiornamenti all’inizio dello spoglio.

ORE 15:03 EXIT POLL OPINIO PER RAI, VENTURINI (CDX) 47-51% MARTELLA (CAMPO LARGO) 40-44%-

Ore 15:00 Urne chiuse, a breve i primi exit-poll

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Luca Frasacco