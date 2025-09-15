Ormai non fa più notizia: nuovo record del mondo nel salto con l’asta per Armand Duplantis ai Mondiali di atletica di Tokyo, il primo in tutte le discipline della manifestazione iridata. Lo svedese, già certo della medaglia d’oro era rimasto solo in gara, ed è riuscito a saltare la misura di 6,30 metri al terzo tentativo. Si tratta del 14esimo record dell’atleta, assoluto protagonista della disciplina dal 2020, quando iniziò la sua scalata al primato con un 6,17 alzando poi – un tentativo alla volta – l’asticella sempre di un centimetro, fino ad arrivare al 6,29 del 12 agosto scorso, superato proprio quest’oggi. Soltanto nell’anno corrente, lo svedese ha migliorato 4 volte il suo record, avendo terminato il 2024 con un 6,26. Duplantis ha festeggiato baciando la sua compagna, Desiré Inglande, presente nel pubblico.

