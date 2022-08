Lutto nel mondo dello spettacolo. Enzo Garinei, attore di cinema, teatro e tv, si è spento a 96 anni. Fratello del commediografo e regista teatrale Pietro Garinei, con cui aveva lavorato spesso, per oltre 50 anni ha calcato i palcoscenici dei teatri italiani. Nella sua lunga carriera ha realizzato più di 70 film collaborando con attori che hanno fatto la storia del cinema e del teatro italiani. A dare la notizia è Repubblica.

Enzo Garinei era nato il 4 maggio 1926. Il suo esordio al cinema in Totò le Mokò nel 1949 e Signorinella di Mario Mattioli. Con il principe della risata collaborò a numerosi film tra cui Totò cerca moglie e Totò terzo uomo. Per lui Totò fu un maestro: “da lui ho imparato tutti i tempi comici”, raccontava, come riporta Repubblica. Numerosi i film girati insieme con la regia di Mario Mattioli, Mario Monicelli e Camillo Mastrocinque.

Per la tv ha partecipato alla serie Io e la mamma e a qualche episodio di Don Matteo. Garinei ha sempre affiancato la carriera teatrale in particolare con le commedie musicali come Aggiungi un posto a tavola. Proprio 2 anni fa era tornato in turnee con una nuova edizione della commedia con Gianluca Guidi e Marisa Laurito, interpretando dal vivo “la voce di Dio”, ottenendo un sentito riconoscimento da parte del pubblico.

Fino al 2008 è stato anche, saltuariamente, doppiatore: il personaggio più noto da lui doppiato è probabilmente quello di George Jefferson (interpretato da Sherman Hemsley) della sitcom I Jefferson (1975-1985). Doppiò anche Stan Laurel in alcune comiche e film. Nel luglio 2009 ha vinto il riconoscimento speciale Leggio d’oro “Alberto Sordi”.

