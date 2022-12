Nick Bollettieri è stato l’allenatore dei numeri 1 e delle numero 1 del tennis: ne ha allenati dodici in tutto. Per molti ha rivoluzionato il tennis. È morto, lo storico maestro statunitense, questa mattina a 91 anni. Era ricoverato da tempo. La sua “Nick Bollettieri Tennis Academy” (Nbta) l’aveva fondata a Bradenton, in California, nel 1978. È diventata una Mecca mondiale, bi sono cresciuti campioni come Jim Courier, Pete Sampras, Andre Agassi, Boris Becker, Monica Seles, Martina Hingis e Maria Sharapova.

Su tutti però, forse, le sorelle Serena e Venus Williams: due prototipi di campionesse che il padre Richard Williams voleva rendere famose e forti come forte e famoso era stato Michael Jordan nel basket – una storia raccontata dal film Una famiglia vincente – King Richard, del 2021, diretto da Reinaldo Marcus Green. Bollettieri – figlio di immigrati di origini napoletane, cresciuto a Pelham a due passi da New York – ha cambiato lo sport con lo stile “corri e tira” e incentivato l’allenamento legato a una cura maniacale della preparazione fisica.

A dare la notizia, lunedì mattina, uno dei suoi pupilli: Tommy Haas. “Tante memorie, non so da dove iniziare. Grazie per il tuo tempo, saggezza, impegno, esperienza, volontà di condividere le tue capacità. Di sicuro, mi mancherai”, ha scritto l’ex campione. Bollettieri era ricoverato da settimane. Allenava regolarmente in campo fino a un paio di anni fa. Soffrì un malore mentre dava lezione a suoi allievi nel 2020. A metà novembre la figlia Angelique Anne aveva annunciato sui social dell’aggravamento delle condizioni del padre. “Papà è prossimo al passaggio a un altro luogo. Vi prego di tenerlo nei vostri pensieri per una partenza serena e un viaggio meraviglioso. Ti vogliamo bene papà”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da tommy haas (@tommyhaasofficial)

Bollettieri aveva studiato filosofia, scartato il sogno del padre di vederlo avvocato, cominciato a insegnare su un campo pubblico di Nort Miami Beach a tre dollari all’ora. La sua Academy nel 1987 venne acquistata da IMG che lasciò al coach tutta la direzione tecnica della struttura. I suoi dodici numeri uno: Agassi, Becker, Rios, Courier e Sampras tra gli uomini; Serena e Venus Williams, Sharapova, Jankovic, Seles, Capriati e Hingis fra le donne. Il suo pupillo insuperato fu Andre Agassi, arrivato a 14 anni alla sua Academy.

Bollettieri si è sposato otto volte, ha cresciuto sette figli e non ha mai dimenticato le sue origini italiane. Spesso era a Capri in vacanza, sempre l’isola nel Golfo di Napoli per i suoi viaggi di nozze.

Antonio Lamorte Giornalista professionista. Ha frequentato studiato e si è laureato in lingue. Ha frequentato la Scuola di Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Ha collaborato con l’agenzia di stampa AdnKronos. Ha scritto di sport, cultura, spettacoli.

© Riproduzione riservata

Antonio Lamorte