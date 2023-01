Questa mattina è morto l’ex presidente della Federcalcio, Carlo Tavecchio. Aveva 79 anni. A dare la notizia l’agenzia Ansa. Tavecchio nella sua lunga carriera da dirigente era stato anche presidente della Lega Nazionale Dilettanti (LND). Aveva guidato la Federcalcio dal 2014 al 2017, si era dimesso dopo la mancata qualificazione ai Mondiali in Russia del 2018 della Nazionale azzurra guidata da Giampiero Ventura. Al momento ricopriva la carica di numero 1 del Comitato regionale della LND Lombardia.

Sconcerto infatti espresso da quest’ultima che in una lunga nota porge le condoglianze alla moglie Eugenia, alla figlia, ai nipoti e al consigliere Mario Tavecchio. “Con sgomento, i componenti del Consiglio direttivo del Crl con i collaboratori e dipendenti tutti del comitato e delle delegazioni, piangono l’improvvisa scomparsa del presidente del Comitato regionale Lombardia Carlo Tavecchio”, si legge nella comunicazione.

“Non vogliamo qui ricordare il prestigioso e inimitabile curriculum sportivo del presidente, già dirigente di società e dirigente federale partito dal Comitato lombardo per approdare alla presidenza della Lega nazionale dilettanti, prima, e della Federazione italiana gioco calcio, poi, mettendosi di nuovo a disposizione del Crl dal 9 gennaio 2021, ma vogliamo tenere impresso nelle nostre menti e nei nostri cuori l’uomo brillante, dallo smisurato spirito di servizio e battagliero nel portare avanti tutte le istanze in favore del tanto amato mondo del volontariato e del sociale espresso dal calcio dilettantistico e giovanile“, scrivono dal Comitato. “Caro presidente, hai corso per tutta la tua vita a massima velocità: ora riposa in pace”.

L’ultima uscita pubblica – ricostruisce l’Agi – due settimane fa in occasione dell’assemblea della Lnd Lombardia, poi alcuni problemi di natura polmonare e l’improvviso peggioramento delle condizioni che lo hanno portato lo scorso mercoledì al ricovero in un ospedale brianzolo. Tavecchio si era dimesso dalla guida della Figc, nel novembre 2017, dopo la mancata qualificazione dell’Italia al Mondiale in Russia. A gennaio 2021 era divenuto presidente della LND Lombardia, il comitato regionale dei dilettanti che aveva guidato fino al 1999.

Proprio nel corso di un’assemblea LND, Tavecchio si era lasciato andare alla sua dichiarazione più famigeratamente nota che sollevò una grande polemica mediatica. “Le questioni di accoglienza sono una cosa, quelle del gioco un’altra. L’Inghilterra individua dei soggetti che entrano, se hanno professionalità per farli giocare”, aveva dichiarato Tavecchio sulla questione dei troppi stranieri nel calcio in Italia. “Noi invece diciamo che Optì Poba è venuto qua che prima mangiava le banane e adesso gioca titolare nella Lazio e va bene così. In Inghilterra deve dimostrare il suo curriculum e il suo pedigree”. I funerali si terranno lunedì prossimo, 30 gennaio, a Ponte Lambro.

Antonio Lamorte Giornalista professionista. Ha frequentato studiato e si è laureato in lingue. Ha frequentato la Scuola di Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Ha collaborato con l’agenzia di stampa AdnKronos. Ha scritto di sport, cultura, spettacoli.

