Il mercato delle scommesse in Italia cambia, e non poco. Il gruppo spagnolo Cirsa, di proprietà del fondo americano Blackstone, ha acquisito, attraverso Eplay24, la maggioranza delle quote della Micri Communication srl, società titolare del marchio Sportitaliabet, società di scommesse e gioco online numero 1 in Italia e quindi rappresentava un’occasione importante per il gruppo E-Play24 nell’ottica di consolidamento e crescita del proprio impatto sul mercato del betting.

E-Play24 ha una quota del 70 per cento, che salirà all’80 il prossimo anno, del capitale della Micri Communication. Antonio Tressanti e Carmine Biancospino, rispettivamente Ceo e Direttore Generale della E-Play24, hanno dichiarato che l’operazione di acquisizione rientra nei piani di sviluppo previsti nel 2023 per consolidare maggiormente la propria posizione nel mercato italiano dei giochi online.

“Prima a Milano e poi a Barcellona abbiamo trovato l’intesa migliore possibile per il bene di entrambi. Sono rimasto colpito dalla loro determinazione, come sono stato colpito allo stesso modo dal fatto che in Italia nessuno si sia accorto di una realtà importante come Sportitaliabet” ha dichiarato Michele Criscitiello, ceo ed editore di Sportitalia.

“Resto Presidente e azionista di minoranza della Micri. Una mia creatura dal 2010 – aggiunge -. SportitaliaBet ha un team operativo di grande valore e i risultati raggiunti ne sono la dimostrazione. L’operazione non riguarda Sportitalia tv che rimarrà un punto di riferimento per tutti gli operatori del settore”.

