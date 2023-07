“Ci sono entrati i ladri in casa, hanno portato via 100mila euro tra soldi in contanti, gioielli e borse”. E’ quanto denuncia sui social Eduardo Biasi, in arte Eddy Beef, influencer su TikTok con il format, diventato ormai famoso, “cosa fai nella vita per avere questa macchina?”.

Biasi, che ha 24 anni e vive a Milano, si trovava a Cannes in Francia quando è avvenuto il furto nell’abitazione che condivideva con altre persone, a partire da un amico e una ragazza di nazionalità straniera. “A me fortunatamente hanno portato via 2500 euro cash, sono ancora sconvolto, sto tremando” spiega Eddy Beef in un filmato che mostra la casa svaligiata e messa a soqquadro prima dell’arrivo della polizia per i successivi rilievi.

In sottofondo la disperazione della ragazza che condivideva l’appartamento con il tiktoker. “Le hanno rubato tantissime borse, gioielli” spiega per poi fornire una prima, probabilmente sommaria, conta dei danni: “Hanno appena rubato 100mila euro, non è uno scherzo”.

Poi lancia un allarme tanto banale quanto scontato: “Vorrei comunicare grande sconforto, purtroppo in Italia e in Europa non si può stare più tranquilli”. In un video successivo si vede, infine, l’arrivo della polizia all’interno dell’abitazione per i rilievi del caso.

