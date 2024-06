Dopo la prima giornata di ieri, alle 7 di questa mattina sono stati riaperti i seggi: oltre 360 milioni di cittadini dei 27 Paesi dell’UE, saranno chiamati ad esprimere le proprie preferenze per la decima legislatura del Parlamento Europeo. In Italia, dove si vota per le Regionali in Piemonte e le amministrative in 3698 Comuni, le urne resteranno aperte fino alle 23. Il nostro sarà l’ultimo stato a terminare le votazioni. Poi saranno divulgati i primi exit poll che terranno conto di tutti gli Stati.

I dati dell’affluenza alle 12 di domenica 9 giugno

Secondo i dati quasi definitivi diffusi dal ministero dell’Interno in merito all’affluenza a mezzogiorno (58.047 su 61.650 seggi elettorali) ha votato il 25,10% degli elettori italiani. Nel 2019, alla chiusura delle urne, l’affluenza fu del 54,5%, in calo rispetto alle precedenti elezioni del 2014, quando si attestò al 57,22%.

I dati dell’affluenza alle 23 di sabato 8 giugno

Alle 23 di ieri sera, l’affluenza nei 61.650 seggi ha votato si è attestata al 14,64%. Dato bassissimo nella prima giornata delle tornata elettorale. L’ultima volta che si è votato per le Europee su due giorni è stato nel 2009: in quell’occasione l’affluenza alle 22 fu del 17,8%, quasi tre punti percentuale in meno (20,5%) della precedente tornata elettorale, nel 2004, quando si votò sempre su due giornate. Per le elezioni regionali del Piemonte, l’affluenza è del 17,55% (4.767 sezioni su 4.795), per le comunali il dato (19.561 sezioni.su 19.578) è del 20,62%.

Gli orari di chiusura dei seggi nei principali Paesi UE

In Francia si vota dalle 8 alle 18, in Germania dalle 8 alle 18, in Spagna dalle 9 alle 20, in Austria dalle 7 alle 17. In Belgio, dove si tengono anche le elezioni regionali e federali, si può votare dalle 8 alle 14, fino alle 16 col voto elettronico, e in Bulgaria, dove ci sono anche le elezioni nazionali, si vota dalle 7 alle 20. In Croazia seggi aperti dalle 7 alle 19, a Cipro dalle 7 alle 18, in Danimarca, Svezia e Finlandia dalle 9 alle 20, in Grecia e Slovenia dalle 7 alle 19, in Ungheria dalle 6 alle 19, in Lituania e Portogallo dalle 8 alle 20, in Lussemburgo dalle 8 alle 14 e in Polonia dalle 7 alle 21. In Belgio, Bulgaria, Grecia e Lussemburgo il voto è anche obbligatorio.

Luca Frasacco