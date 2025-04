La notte bianca per Papa Francesco. Lunghe code in piazza San Pietro anche dopo la mezzanotte del 24 aprile con migliaia di persone che hanno raggiunto la basilica anche in tarda serata per rendere l’ultimo omaggio al pontefice, scomparso il lunedì di Pasqua all’età di 88 anni in seguito ad un ictus. Anche alle 2,30 di notte decine di fedeli, turisti e curiosi hanno varcato l’ingresso della basilica di Città del Vaticano per vedere Bergoglio. Basilica che resterà aperta ad oltranza per tutta la giornata di giovedì 24. Venerdì 25, invece, sarà possibile vedere Papa Francesco fino alle 20, poi ci sarà il rito della chiusura della bara. Sabato 26 aprile ci saranno i funerali, a partire dalle 10, in piazza San Pietro.

La salma del papa argentino è stata traslata mercoledì mattina, 23 aprile, da Casa Santa Marta alla basilica di San Pietro. Dalle 11 il via libera ai fedeli e alle 19 circa, stando ai dati forniti dal portavoce del Vaticano, Matteo Bruni, erano quasi 20mila le persone che hanno reso omaggio al pontefice. “Le decisioni verranno prese in corso d’opera a seconda dell’afflusso dei fedeli. Non ci sono ancora indicazioni puntuali, ma tutto è pronto perchè si possa andare oltre la mezzanotte” ha poi annunciato la Sala Stampa della Santa Sede, confermando quanto di fatto avvenuto nella notte. Fedeli che potrebbero aumentare nella giornata, considerato che il 25 aprile è un giorno festivo.

A far visita a Papa Francesco anche suor Genevieve Jeanningros, ultra 80enne delle piccole sorelle di Gesù. Molto amica di Bergoglio, ha vissuto per tanti anni in due caravan nel Luna park di Ostia Lido, sul litorale romano, ricevendo per due volte la visita del Capo della Chiesta (nel 2015 e lo scorso anno). Suor Genevieve ha poi spesso accompagnato in Vaticano un gruppetto di signore transessuali che si prostituiscono sul Litorale Romano, ricevute, sostenute e aiutate dal Papa, anche durante la pandemia Covid. Suor Genevieve, che da 56 anni aiuta le donne transgender, con tanto di zainetto sulle spalle, è rimasta a lungo in preghiera a pochi metri dalla bara di Francesco. Il tutto prima dell'apertura ai fedeli, quando nella Basilica di San Pietro, secondo il protocollo, c'erano solo i vescovi, i cardinali e il personale vaticano.