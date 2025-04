Notte di paura in Ucraina, quando poco dopo le 24 un attacco missilistico ha colpito il centro di Kiev, bombardando edifici residenziali portando alla morte di 9 persone. I militari locali hanno fatto scattare l’allarme aereo, e i giornalisti sul posto raccontano di “esplosioni echeggiare in città” e “sorvoli di droni sulla capitale”. Le persone hanno avuto il tempo di fuggire dalle case per ripararsi sotto le metropolitane e nei garage, ma i missili hanno abbattuto vari edifici, provocando diversi incendi. Attualmente si scava sotto le macerie per rintracciare sopravvissuti, ma oltre ai morti il bilancio conta già 63 feriti.

Le reazioni

“Il bilancio rischia di essere peggiore”, scrivono i soccorritori su Telegram, tra le oltre 50 persone ci sono 6 bambini e una donna incinta – ha riferito il sindaco Vitali Klitschko. «I massicci attacchi missilistici russi che hanno ucciso almeno 9 persone a Kiev durante la notte dimostrano che Mosca ‘non è interessata a fermare la sua invasione’», ha invece dichiarato il ministro degli Esteri ucraino, Andrii Sybiha. «Vladimir Putin, dimostra con le sue azioni, non con le parole, che non rispetta alcun tentativo di creare la pace e che vuole solo continuare la guerra». Kiev non è stata l’unica città colpita nella notte. Nell’Ucraina orientale, anche Kharkiv è stata bersaglio di sette droni, il tutto mentre Donald Trump si dice convinto di essere arrivato a un’intesa con Mosca sul cessate il fuoco puntando il dito contro Zelensky.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco