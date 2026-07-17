FareAmbiente – Movimento Ecologista Europeo promuove l’incontro “Energie e territori: il nucleare nel nuovo mix energetico italiano”, in programma mercoledì 22 luglio 2026 alle ore 17.00, presso la Sala Cenzato dell’Unione Industriali Napoli (Piazza dei Martiri, 58).

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con Sogin, Nucleare e Ambiente e Nuclitalia, rappresenta un’importante occasione di confronto tra istituzioni, mondo accademico, imprese e professionisti sulle prospettive del nucleare nel quadro della transizione energetica nazionale.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali del Presidente dell’Unione Industriali Napoli, Vittorio Genna, dell’On. Gianpiero Zinzi, del Presidente del Consorzio ASI Napoli Armando Cesaro, della Sen. Maria Stella Gelmini e dell’On. Michela Rostan.

Seguiranno due sessioni dedicate rispettivamente alla filiera industriale e al tema “Accademia e competenze”, con gli interventi dei rappresentanti di Nuclitalia, Sogin, Confindustria, università, ITS Academy e di esperti del settore.

A concludere l’evento sarà il Presidente Nazionale di FareAmbiente, Prof. Vincenzo Pepe.

“L’Italia non può permettersi di affrontare la sfida della sicurezza energetica e della decarbonizzazione con pregiudizi ideologici. È necessario aprire un confronto serio, fondato sulla scienza, sull’innovazione e sulla sostenibilità, valutando tutte le tecnologie disponibili, incluso il nucleare di nuova generazione.” – dichiara Vincenzo Pepe, Presidente Nazionale di FareAmbiente.

Il convegno intende offrire una riflessione concreta sul contributo che il nucleare potrà fornire al raggiungimento degli obiettivi climatici, alla competitività del sistema produttivo e alla sicurezza degli approvvigionamenti energetici, valorizzando il ruolo della ricerca, delle competenze e delle eccellenze industriali italiane.

“FareAmbiente continua a promuovere un ambientalismo pragmatico, lontano dagli slogan e vicino ai dati scientifici. Solo attraverso il dialogo tra istituzioni, imprese, università e cittadini sarà possibile costruire un mix energetico capace di garantire sviluppo economico, tutela ambientale e indipendenza strategica per il nostro Paese.” – conclude Pepe.

L’evento sarà coordinato dall’Avv. Francesco Della Corte, Vicepresidente Nazionale di FareAmbiente.

All’evento interverranno: Vittorio Genna, Presidente dell’Unione Industriali Napoli; Gianpiero Zinzi, componente della Commissione Ambiente della Camera dei Deputati; Armando Cesaro, Presidente del Consorzio ASI Napoli; Maria Stella Gelmini, Senatrice della Repubblica Italiana; Michela Rostan, Consigliera regionale della Campania; Luca Mastrantonio, Amministratore Delegato di Nuclitalia; Gian Luca Artizzu, Amministratore Delegato di Sogin; Marco Ravazzolo, Responsabile delle Politiche energetiche e ambientali dell’Area Politiche Industriali di Confindustria; Alessandro Delli Noci, GeKo S.p.A.; Raffaele Tralice, Edilgen S.p.A.; Gabriella De Maio, Professoressa dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; Carmine Petteruti, Professore dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”; Luigi Colella, Professore dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”; Aniello Di Vuolo, Presidente dell’ITS Academy BACT; Lucio Parascandolo, Project Manager; Michele Vitiello, Segretario Generale WEC Italia; Edoardo Narduzzi, esperto di economia e finanza; Vincenzo Pepe, Presidente Nazionale di FareAmbiente.

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