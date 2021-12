Altri guai giudiziari per Enrico Varriale. Il giornalista volto di Rai Sport ieri sera è stato accusato di aver picchiato una donna nel suo appartamento a Ponte Milvio, a Roma nord.

Un nuovo episodio di violenza

La segnalazione è arrivata ieri sera, quando una donna, con la quale Varriale aveva una relazione, ha raccontato di essere stata schiaffeggiata dal giornalista dopo un litigio, nato per una questione di gelosia che avrebbe fatto infuriare la vittima.

Al culmine della violenta lite, in cui la donna avrebbe messo a soqquadro l’appartamento del giornalista, l’ex vicedirettore di Rai Sport la avrebbe colpita con un forte schiaffo, facendole perdere i sensi. La donna, una volta rinvenuta, ha chiamato gli agenti del commissariato di Ponte Milvio e si è poi recata al pronto soccorso del Gemelli per farsi refertare.

Anche il giornalista ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Ma quando i poliziotti sono arrivati e hanno citofonato, non hanno trovato nessuno. In assenza di flagranza di reato la procura non ha disposto alcuna misura cautelare.

Le accuse di stalking

Il telecronista napoletano è già stato denunciato per aver aggredito e molestato la sua ex compagna ed per questo è in procinto di affrontare un processo tra le aule del tribunale di Roma. Il giornalista ed ex vicedirettore di Rai Sport è accusato dalla Procura di Roma di atti persecutori e lesioni personali nei confronti dell’ex fidanzata. “Mi ha picchiata, presa a schiaffi, sbattuta contro il muro, insultata. Mi perseguita con telefonate di notte, si apposta sotto casa, citofona alle 6 di mattina”, sono le accuse gravissime che arrivano dall’ex compagna, con la quale aveva programmato di convivere.

Come ha scritto il Corriere della Sera, il gip Monica Ciancio ha disposto nei confronti di Varriale la misura cautelare del divieto di avvicinamento a meno di 300 metri dai luoghi frequentati dalla persona offesa, oltre alla duplice prescrizione di “non comunicare con lei” neppure “per interposta persona” e di “allontanarsi immediatamente in caso di incontro fortuito, riponendosi a 300 metri di distanza”.

Insomma, nessun contatto tra le parti in virtù, è la valutazione del gip, di una personalità “aggressiva e prevaricatoria, evidentemente incapace di autocontrollo”.

Accuse gravissime che Varriale nega con forza. “Non ho mai stalkerizzato nessuno e chi afferma questo ne risponderà in tutte le sedi. È una dolorosa vicenda personale che avrei preferito rimanesse tale — replica il giornalista 61enne, che ai recenti Europei di calcio era il volto dei post-partita —. Purtroppo però mi sono state rivolte, e rese pubbliche, accuse del tutto false. Sono sicuro che riuscirò a dimostrare la loro infondatezza facilmente e in tempi brevi”.

La relazione tra Varriale e l’ex compagna, una giovane imprenditrice, era iniziata circa un anno fa. L’ex fidanzata si era anche trasferita a Roma dalle Marche, senza escludere una futura convivenza. Poi la situazione che precipita a causa del nervosismo di Varriale, almeno secondo quanto ricostruito dalla Procura: peserebbe anche la mancata riconferma del giornalista alla vicedirezione di Rai Sport.

Il rapporto tra i due è proseguito tra alti e bassi fino a una degenerazione lo scorso 6 agosto, quando, durante un alterco per motivi di gelosia, Varriale avrebbe colpito violentemente la donna, sbattendola ripetutamente contro il muro e sferrandole dei calci.

Subito dopo quindi la decisione dell’ormai ex compagna di troncare i rapporti e di recarsi al pronto soccorso del Policlinico Gemelli. Non a caso agli atti è allegato il referto dei medici. Quindi la presunta insistenza dell’ex vicedirettore Rai avrebbe spinto la donna a presentarsi negli uffici di polizia e presentare formale denuncia il 14 settembre scorso.

Redazione

Andrea Lagatta