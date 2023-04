Ha denunciato, al momento solo sui social, di essere stato aggredito dal proprietario di un locale del centro storico di Napoli che non aveva gradito la sua prestazione. Gianmario Bruno Sanzari, giovane chitarrista che negli ultimi sette mesi ha suonato e lavorato in piazza Bellini, una delle zone principali della movida partenopea, ha pubblicato foto e video delle ferite riportate in seguito all’aggressione subita nella notte tra venerdì e sabato scorso.

Accuse pesantissime quelle rivolte dal giovane artista al proprietario de “La Spilleria”, locale che si trova in via Costantinopoli a ridosso di piazza Bellini. “Sono stato aggredito dal proprietario di un locale perché ‘non mi sei piaciuto stasera’” spiega Sanzari.

“E alla mia risposta ‘io ho suonato qua fuori per portarvi un po’ di gente’ lui ha pensato bene di darmi una capata in bocca e trascinarmi fuori dal locale abboffandomi di mazzate” aggiunge. Po rincara: “Tutto questo non lo ha fatto a me. Lo ha fatto a un’intera piazza. Lo ha fatto a tutti quei ragazzi per bene che si distinguono dalla massa e che credono in una movida pulita e rispettosa come me. Lo ha fatto a tutti i locali che si battono per far sì che quella piazza migliori. E in un attimo, tu hai distrutto tutto. Perché ogni giorno facciamo la guerra a queste persone. E tu sei il primo criminale che mi ha riempito di botte senza un motivo valido. Come se poi il motivo giustificasse la violenza”.

In un filmato successivo, Sanzari spiega che il proprietario del locale si è allontanato in scooter prima dell’arrivo della polizia. Poi si scaglia contro le persone presenti in piazza e i militari che presidiano la zona: “La scena più pietosa è stata vederti salire sul motorino e andartene davanti ai militari che non ti hanno fermato, davanti a tutti quei ragazzi per i quali io mi faccio un mazzo tanto, nessuno dei quali ti ha bloccato. Tutti a guardare la scena. Ma nessuno a darmi una mano”.

Poi conclude criticando anche il sindaco Gaetano Manfredi: “E sappiate che c’è il titolare di un locale che è pericoloso e che la giustizia non farà niente per fermarlo. Succederà ancora, succederà a qualcun altro. Ma mi raccomando, caro Sindaco, non la fissiamo una pattuglia in quella piazza. Concentriamoci sugli artisti di strada che danno fastidio”.

In attesa di capire se l’episodio sia stato denunciato a polizia o carabinieri, il locale “La Spilleria” sui social ha commentato la vicenda con poche parole. “Diceva mio padre: per lo scostumato ci vuole lo screanzato, poi per qualunque cosa sapete dove sto“. Un post che ha scatenato decine di commenti a difesa di Sanzari, molti dei quali invitavano il giovane chitarrista a denunciare l’episodio alle forze dell’ordine.

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo