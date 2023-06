Panico in Tangenziale a Napoli in seguito all’esplosione di un’auto che trasportava bombole di ossigeno. L’incidente è avvenuto poco dopo le 13 nel tratto compreso tra il Corso Malta e la zona ospedaliera, in direzione Pozzuoli.

Gravemente ustionati due passeggeri, un uomo e una donna, rispettivamente autista e ricercatrice del Cnr (Consiglio Nazionale delle Ricerche). Sono stati trasportati al centro grandi ustionati dell’ospedale Cardarelli. Avrebbero ustioni su oltre il 50% del corpo.

Serie le ripercussioni sul traffico con l’asse viario bloccato per diverse ore. I vigili del fuoco hanno domato il rogo nel giro di pochi minuti. Accertamenti in corso da parte della Polizia Stradale. Secondo una prima ricostruzione, l’auto, ad alimentazione diesel, trasportava due bombole di ossigeno quando è avvenuta l’esplosione.

Scene drammatiche si sono vissute successivamente quanto gli automobilisti hanno provato a soccorrere i due giovani, gravemente ustionati. Poi l’arrivo delle ambulanze e la corsa al Cardarelli dove è presente il Centro Grande Ustionati.

seguono aggiornamenti

