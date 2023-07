E’ di un morto il bilancio di una esplosione avvenuta, poco dopo le 10, in una fabbrica di fuochi d’artificio a Roccarainola, in provincia di Napoli. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno immediatamente isolato l’area (non ancora in sicurezza) e avviato le ricerche di eventuali dispersi. L’unico operaio che mancava all’appello è stato ritrovato cadavere dopo qualche ora: si tratta di un uomo di 51 anni. Al momento non ci sarebbero feriti ma sono in corso ulteriori accertamenti.

La fabbrica, la Fireworks Lieto Srl, si trova in un’area isolata, in località Gargani nel comune di Roccarainola. La deflagrazione, avvenuta poco dopo le 10 di giovedì 6 luglio, è stata avvertita in una vasta zona. Dal luogo dello scoppio si leva un’alta colonna di fumo visibile per chilometri.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Nola. Sono in corso di accertamento le dinamiche di quanto accaduto, presenti anche i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Presente anche il magistrato di turno della procura di Nola.

A breve arriveranno anche gli artificieri del Comando Provinciale di Napoli. L’area – fanno sapere i carabinieri – non è ancora in sicurezza.

seguono aggiornamenti

