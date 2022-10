Il boato e poi il crollo. Sono minuti di apprensione e attesa quelli in corso in località Torre, a Lucca dove un’esplosione quasi certamente causata da una fuga di gas ha distrutto un’abitazione vicino alla strada provinciale della Valfreddana, e ne ha investita un’altra.

Sul posto dopo alcune segnalazioni si sono precipitati gli uomini della Questura di Lucca, oltre ai vigili del fuoco e ai soccorritori del 118, dotati anche di elisoccorso. Sul posto stanno arrivando anche le unità cinofile e le squadre Usar.

Secondo quanto riferiscono i vigili, una donna incinta è stata salvata mentre si sta verificando la presenza di altre tre persone, due anziani e una giovane di 17 anni che potrebbero essere sotto le macerie.

I detriti sono finiti sopra i mezzi guidati due camionisti che transitavano sulla strada, la via per Camaiore, rimanendo per questo feriti: entrambi sono stati portati in codice giallo all’ospedale di Lucca. Secondo la Questura il bilancio sarebbe di una persona deceduta, una donna di circa 60 anni, due persone ricoverate in ospedale, i due camionisti che transitavano al momento del crollo, e una donna incinta estratta viva dalle macerie.

Due invece i dispersi: un uomo di circa 50 anni e la figlia di diciassette anni, come reso noto dalla polizia. Del nucleo familiare che si trovava all’interno del palazzo fa parte anche la moglie e madre dei due dispersi, che è stata ritrovata senza vita e che al momento è l’unica vittima accertata della tragedia

🔴 #Lucca, #esplosione alle 14:45 in un’abitazione in località Torre forse per una fuga di gas. Coinvolta una seconda, salvata dai #vigilidelfuoco una donna incinta, ricerche in corso di possibili tre dispersi [#27ottobre 16:00] pic.twitter.com/Oc51iHLnu2 — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) October 27, 2022

Secondo quanto appreso dall’Asl dall’AdnKronos, la donna incinta estratta viva dalle macerie ha 26 anni ed ha riportato ustioni serie: la giovane è portata con l’elisoccorso in ospedale. I medici stanno procedendo al parto cesareo per evitare conseguenze più gravi al nascituro. Il compagno della donna nonché padre del nascituro non è rimasto coinvolto nel crollo della palazzina e si sta recando all’ospedale Cisanello di Pisa dove la compagna è ricoverata.

Della casa è rimasto solamente qualche pezzo di muro, con le restanti parti crollate per l’esplosione: il crollo ha coinvolto un edificio di due piani, suddiviso in due unità abitative.

Sul posto è arrivato l’assessore alla protezione civile Fabio Barsanti: “E’ crollata una palazzina a due piani di una casa affacciata alla strada per Camaiore, siamo vicini a Pescaglia, ma ancora nel Comune di Lucca. Sappiamo che in quella casa abitano due nuclei familiari”, le sue parole.

Carmine Di Niro