Un gravissimo incidente è avvenuto nel pomeriggio, poco prima delle 18, nel porto di Crotone. Un container a bordo del rimorchiatore Asso ormeggiato nel porto è infatti esploso, provocando la morte di tre persone: le vittime sono tutte componenti dell’equipaggio dell’imbarcazione che batte bandiera straniera, nessuna sarebbe di nazionalità italiana.

Non vi sono dispersi, come inizialmente comunicato a seguito dell’esplosione: i quattro membri dell’equipaggio che mancavano all’appello, fortunatamente, erano sbarcati a terra per fare la spesa.

Altre due persone sono invece rimaste ferite: una è stata trasportata in ospedale, l’altra ferita in modo superficiale e medicata sul posto.

Non è chiaro al momento cosa abbia provocato l’esplosione del container, né cosa fosse contenuto al suo interno.

🔴 #Crotone, intervento #vigilidelfuoco in corso dalle 17:50 nel porto per #incendio ed #esplosione in un rimorchiatore attraccato sulla banchina. Il bilancio è di tre deceduti, un ferito trasportato in ospedale e un quinto coinvolto in modo superficiale [#1agosto 18:15] pic.twitter.com/qsZBqbiZVh — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) August 31, 2022

L’esplosione sarebbe avvenuta durante le operazioni di saldatura di un container a poppa dell’imbarcazione, scrive l’Agi. L’incendio è stato preceduto da un forte boato avvertito anche nel quartiere Marina, adiacente al porto. Il rimorchiatore era impegnato in attività di servizio alle piattaforme per l’estrazione di gas metano al largo della costa di Crotone.

(in aggiornamento)

Redazione

© Riproduzione riservata

Fabio Calcagni