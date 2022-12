Riflettori accesi sulla città contemporanea. Domani a l DIARC di Napoli ( Palazzo Gravina , Aula Gioffredo, via Monteoliveto 3) , dalle ore 09:30 è in programma il convegno “Società, arte e architettura per la città contemporanea”, organizzato dall’associazione Est(ra)moenia del presidente Ambrogio Prezioso . Interverranno Carlos Moreno, urbanista franco-colombiano di fama internazionale, professore alla Sorbona e consulente della sindaca di Parigi Anne Hidalgo, ideatore del modello della città dei 15 minuti, e Carlo Borgomeo, presidente Fondazione “Con il Sud”, che insisterà sui primi passi da adottare per la rigenerazione urbana.

La mattinata sarà aperta dal sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi; da Michelangelo Russo, direttore del DIARC – Università degli Studi di Napoli Federico II; e Vincenzo Corvino, presidente FOAN Fondazione Ordine Architetti PPC di Napoli. Quindi gli interventi sulla rigenerazione urbana come processo sociale a cura di Stefano Consiglio, presidente Scuola delle Scienze Umane e Sociali – Università degli Studi di Napoli Federico II. La presentazione del progetto Piazza Garibaldi a cura di Andrea Morniroli, consigliere Cooperativa Sociale Dedalus.

Arte tra centro e periferie con Davide De Blasio, fondatore Made in Cloister; l’esperienza Sanità con padre Antonio Loffredo e la testimonianza dell’attore Francesco Di Leva, direttore del NEST Napoli Est. Chiude la giornata il dibattito con Ambrogio Prezioso; Pasquale Belfiore, presidente Fondazione Annali dell’Architettura e della Città; Bruno Discepolo, assessore al Governo del Territorio e all’Urbanistica della Regione Campania; Ferruccio Izzo, docente di Composizione Architettonica ed Urbana DIARC – Università degli Studi di Napoli Federico Il .

Redazione