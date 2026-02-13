Al vertice europeo sulla competitività, Giorgia Meloni ha scelto la prudenza verbale: «Io sono favorevole agli Eurobond, ma è un tema divisivo»; la Germania non vuole, è la sintesi. Grammatica dell’impotenza. Eppure il Next Generation EU – quello che in Italia abbiamo chiamato PNRR – ci ha già insegnato una cosa semplice: in Europa ciò che ieri era impossibile, domani diventa inevitabile, quando qualcuno costruisce una proposta politica credibile. Oggi serve esattamente questo: pensiero fuori dagli schemi, out of the box, non amministrazione dell’esistente.

Se davvero vogliamo Eurobond utili all’Italia e all’Europa, bisogna mettere sul tavolo il tema tabù che nessuno in Italia ha il coraggio di nominare fino in fondo: lo scudo nucleare francese dentro una cornice europea condivisa. È lì che passa il compromesso vero tra Parigi e Berlino. Ai tedeschi va detto con franchezza: debito federale europeo, rigorosamente finalizzato e sostitutivo del debito nazionale, in cambio di più sicurezza strategica comune e più capacità industriale europea. Ai francesi va detto altrettanto chiaramente: senza una dimensione realmente europea della deterrenza nucleare, l’ok tedesco agli Eurobond resterà fragile o impossibile.

Il confine tra la fantapolitica e il realismo è più labile che mai, ma viviamo in tempi inediti. L’interesse nazionale italiano non è scansare i dossier divisivi, ma usarli per guidare una sintesi nuova. L’europeismo pragmatico non consiste nell’applaudire Draghi, ma nell’attuarne le ricette: costruire pacchetti politici che tengano insieme finanza, Difesa, industria, sovranità tecnologica. Gli Eurobond sono uno strumento ineludibile, da questo punto di vista. Funzionano ovviamente se vengono usati per ridurre frammentazione e costi, se finanziano beni pubblici europei e se sostituiscono debito nazionale improduttivo. Ma per arrivarci serve coraggio negoziale. E il primo atto di coraggio, oggi, è pronunciare la parola proibita: scudo nucleare.

Piercamillo Falasca

