L’Eurovision Song Contest 2024 va alla Svizzera. Il microfono di cristallo di quest’anno è andato infatti a Nemo, rappresentante della Svizzera che ha cantato il brano The Code.

Chi è Nemo, vincente dell’Eurovision per la Svizzera: età, carriera, famiglia

Nemo Mettler, ma conosciuto come Nemo, è un cantante rapper nato a Bienne, nel cantone di Berna, nel 1999. Dopo aver vissuto in Svizzera, si sposta a Berlino dove sviluppa la sua carriera musicale. Nato da un inventore e da una giornalista, ha spiegato l’origine del suo nome, Nemo, che in latino significa “persona“. “I miei genitori pensavano che se non fossi stato nessuno, avrei potuto diventare tutto”, ha spiegato nel 2018.

Dal 2015 inizia a pubblicare singoli, fino alla notorietà arrivata con il brano Du, scritta in tedesco svizzero. Nel 2018 arrivano i primi premi ai Swiss Music Awards. A febbraio del 2024, l’emittente radiotelevisiva pubblica Srf sceglie internamente Nemo come rappresentante svizzero per l’Eurovision e ieri a Malmo è arrivata la vittoria con The Code, conquistando in totale 591 punti.

In un’intervista del novembre 2023, Nemo si è definito una persona non binaria, scegliendo di essere indicato con il proprio nome o con i pronomi di genere neutro.

Classifica Eurovision, l’Italia settima, Israele quinta

Dopo la Svizzera prima con 591 punti, al secondo posto si è attestata la Croazia con 547 punti. A seguire l’Ucraina con 453 e la Francia con 445. Più dietro Israele, con 375, con la cantante ventenne Eden Golan ripetutamente fischiata perché israeliana che ha raggiunto la quinta posizione. Sesta l’Irlanda e solo settima l’Italia, con la performance di Angelina Mango, vittoriosa nell’ultimo Festival di Sanremo, che ha raccolto 268 punti.

Dodicesima la Germania, 18esimo il Regno Unito, 21esima la Georgia, 22esima la Spagna e ultimi tre posti che sono andati a Slovenia, Austria e Norvegia. Squalificato ed escluso dalla finale Joost Klein, il cantante dei Paesi Bassi, in un’edizione dell’Eurovision song contest particolarmente controversa.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Sebastiani