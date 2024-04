Sirene spiegate in centro a Roma ed evacuazione immediata dell’Hotel Barberini in via Rasella per presunte esalazioni tossiche. Al momento risultano 8 persone intossicate, che sono ricorse alle cure mediche. Sul posto vigili del fuoco e polizia locale per la messa in sicurezza dell’area e la viabilità della zona. E’ stato chiuso un tratto di via delle Quattro Fontane e via Rasella.

Le esalazioni al cloro dal seminterrato: evacuato l’albergo

Sarebbero riconducibili al cloro che si trovava nel locale tecnico a servizio della Spa al piano inferiore dell’albergo le esalazioni che hanno provocato 8 intossicati nell’hotel al centro di Roma evacuato stamattina. E’ quanto accertato dai vigili del fuoco. Sono state fatte evacuare tutte le persone all’interno della struttura per permettere un più accurato controllo. In cinque sono stati trasportati in ambulanza dal 118 in vari ospedali, tre quelle con sintomi lievi che avrebbero rifiutato il trasporto al pronto soccorso.

Ipotesi di reato: lesioni personali e violazioni della normativa sulla sicurezza sul lavoro

I pm della Procura di Roma sono in attesa di una prima informativa sull’incidente avvenuto questa mattina all’hotel Bernini in via Rasella dove alcuni dipendenti sono rimasti intossicati forse per esalazioni legate al cloro. Dopo l’arrivo dell’incartamento i magistrati procederanno alla formale apertura di un fascicolo di indagine. L’indagine, coordinata dall’aggiunto Giovanni Conzo, potrebbe essere avviata per il reato di lesioni personali e violazioni della normativa sulla sicurezza sul lavoro.

