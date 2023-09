La Red Bull di Max Verstappen ha vinto il Gran Premio del Giappone di Formula 1. Il campione del mondo olandese ha preceduto le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. Quarta la Ferrari di Charles Leclerc, mentre chiude in sesta posizione l’altra Rossa di Carlos Sainz.

Verstappen vincendo sul circuito di Suzuka il Gran Premio del Giappone, ha anche regalato alla Red Bull il sesto titolo costruttori della sua storia. Dietro il campione del mondo, che partiva in pole position, le McLaren del britannico Lando Norris e dell’australiano Oscar Piastri, al suo primo podio in carriera. Quarta la Ferrari del monegasco Charles Leclerc, quinto il britannico Lewis Hamilton (Mercedes), sesta l’altra Rossa dello spagnolo Carlos Sainz. Settimo posto per l’altra Mercedes, quella del britannico George Russell. Ottavo lo spagnolo Fernando Alonso (Aston Martin), nona e decima piazza per le Alpine dei francesi Pierre Gasly ed Esteban

“Vincere qui è grandioso, è stato un week-end incredibile. La macchina ha funzionato alla perfezione con ogni mescola. Sono molto fiero di chi lavora con noi in pista e anche in sede, in fabbrica. Stiamo vivendo un anno incredibile, sono molto orgoglioso di tutti quanti. Ho avuto un po’ di pattinamento in partenza, ma è stato l’unico momento difficile. Per il resto ho avuto una gara lineare e tranquilla”, queste le parole del pilota olandese, a margine della vittoria con cui ha regalato il titolo costruttori alla Red Bull con sei gare di anticipo.

Redazione

© Riproduzione riservata

Redazione