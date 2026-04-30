Fabiola Gianotti guiderà la Fondazione Cotec Italia, in prima linea per la promozione della cultura dell’innovazione e dello sviluppo di nuove competenze. Nominata dall’assemblea, la 65enne fisica italiana dal 2016 al 2022 ha ricoperto l’incarico di direttore generale del Cern di Ginevra (prima donna in questo ruolo, l’unica ad essere stata nominata per due mandati di fila). Succede a Luigi Nicolais, scomparso lo scorso gennaio.

“Una nomina di grande valore per la Fondazione, – sottolinea una nota dell’Assemblea della Fondazione – che avviene in vista del prossimo Summit Cotec Europa, appuntamento centrale per il dialogo tra Italia, Spagna e Portogallo sui temi dell’innovazione e delle grandi trasformazioni in atto, che si terrà a Venezia il prossimo 17 giugno”. Per la Fondazione l’autorevolezza della neo presidente Gianotti, “la sua visione e il suo straordinario percorso scientifico e istituzionale rappresentano un riferimento prezioso per il proseguimento delle attività di Cotec e per il rafforzamento della cultura dell’innovazione nel nostro Paese”.

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