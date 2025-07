Il polverone su Raoul Bova lo ha dimostrato: Fabrizio Corona è tornato al centro della polemica per i suoi gossip, le sue notizie e soprattutto i metodi attraverso i quali riesce a raccontarli. Non ci sono più paparazzi da mandare in giro e prove fotografiche da conquistare: oggi i segreti più intimi sono nascosti dentro i cellulari, e avere accesso a chat e vocali degli altri, può comprometterne la reputazione o il matrimonio. Lui lo sa benissimo, e li rende pubblici. Lo racconta a “d”: “Falsissimo – il suo programma su YouTube – parla di cose vere. Un milione di visualizzazioni in due giorni. Se ci guadagno? Una marea di soldi”. Ma lascia presto lo spazio dedicato al suo format per concentrarsi su ciò che più gli interessa: sé stesso. “Il mio problema è stare al centro dell’attenzione. Se esco per strada le macchine si fermano, abbassano il finestrino e mi salutano. Sono la persona più popolare in Italia”. Gira con più autisti: “Uno per il giorno e uno per la notte. Non guido perché mi rompo le palle. Non ho la patente ma non è un problema, ho sempre guidato senza ol placet della polizia. Ormai sono talmente iconico che quando mi fermano mi dicono ‘Buongiorno, tutto bene? Vada vada’”.

Fabrizio Corona e i soldi: “Avevo 4 milioni murati in casa”

Il suo mestiere, racconta, è “fare soldi muovendomi all’interno dello spettacolo”. Tanto denaro ma niente beneficenza: “Nessuno l’ha fatta per me”. “Mi hanno trovato un casino di denaro nascosti nel controsoffitto – racconta – non hai idea di quanti muri hanno ospitato i miei soldi. Ho sempre avuto almeno 4 milioni di euro nei muri”. Parla apertamente dei suoi guadagni, specie quelli arrivati dalle tv. “Una volta per fare la Fattoria presi 200mila euro. Per andare dalla Fagnani, dalla Di Girolamo e dalla Venier mi hanno dato 90mila euro.30 ogni partecipazione”.

Corona: “Prendo prodotti che fanno male, anche testosterone in puntura”

Conta i soldi, Corona, ma anche le pillole. La sua vera dipendenza. “Vado a dormire tardi, ma tranquillo. Imbottito di pillole. Almeno cento al giorno. Ho iniziato a doparmi con prodotti che fanno malissimo. Anche testosterone in puntura. Non mi spaventa più niente, nemmeno la morte. E mi faccio le punture di Botox, anche in carcere me le facevo, bastava corrompere le guardie”.

Le donne di Corona: “Ho avuto solo ragazze belle. Ho lasciato Zoe quando mi sono accorto che aveva la cellulite”

Tra i suoi pallini, anche quella dell’amore: “Sono ammalato di sesso. A 18 anni sono andato a vivere a Miami. Facevo il modello. Ero entrato in un giro allucinante. Feste, droga, prostituzione, gigolò. In quelle sere ho visto cose che voi umani…”. Ha avuto solo “ragazze belle, con un bel culo e senza cellulite”. “Nel 2018 – ammette – ero fidanzato con Zoe Cristofoli, molto bella. Quando mi sono accorto che aveva un po’ di cellulite l’ho lasciata”.

Fabrizio Corona: “Ho speso 2 milioni per gli avvocati ma ora non pago più”

Alla domanda sulla possibilità di tornare in galera – dove ha passato 8 anni – risponde di no: “Ho imparato a difendermi”. 12 processi penali in tre anni, sempre assolto. In avvocati ha speso “due milioni” ma ora non paga più: “Il mio avvocato, Ivano Chiesa, mi segue da 25 anni ed è diventato famoso grazie a me. Per riconoscenza non mi fa pagare”. Un po’ di redenzione forse c’è. “Adesso mi sono ripulito. E sento che la gente mi ama, soprattutto i giovani. Tantissimo. Non faccio più le cazzate che facevo una volta”.

