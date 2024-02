Fabrizio Corona è stato condannato (in primo grado) per diffamazione aggravata ai danni di Wanda Nara, del marito Mauro Icardi, attaccante argentino ex Inter in forza al Galatasaray in Turchia, e di Marcelo Brozovic, ex centrocampista dell’Inter ora in Arabia Saudita all’Al Nassr. Questa la decisione dei giudici del tribunale di Milano al termine del primo grado di giudizio di un processo che andava avanti da tempo, basti pensare che all’epoca dei fatti (febbraio 2019) Icardi e Brozovic giocavano ancora nella stessa squadra.

Corona condannato per diffamazione, con un articolo annunciò divorzio dopo tradimento

Al centro del processo un articolo pubblicato sul sito “King Corona Magazine”, all’epoca dell’ex agente fotografico, e dal titolo “Mauro Icardi divorzia da sua moglie – Wanda Nara ha tradito il suo compagno con Marcelo Brozovic”. La giudice della quarta penale Angela Scalise ha condannato l’ex re dei paparazzi ad una multa di 1500 euro e a risarcire Icardi e Nara, anche procuratrice dell’attaccante ed ex showgirl argentina, con 7500 euro ciascuno e Brozovic, assistito dall’avvocato Danilo Buongiorno, con 5mila euro. Si tratta di provvisionali di risarcimento “immediatamente esecutive” e poi la quantificazione complessiva dei danni “non patrimoniali” dovrà passare per una causa civile. Corona è stato anche condannato alla “riparazione del danno” a Nara e Icardi da definirsi in “separato giudizio”.

Corona condannato per diffamazione, il legale: “Con IA andrà peggio senza riforma”

Soddisfatto l’avvocato di Brozovic, Danilo Buongiorno che – così come annunciato all’Adnkronos – si riserva “di agire con un’azione di risarcimento danni in sede civile”. Ivano Chiesa, legale di fiducia di Corona, è invece pronto al ricorso dopo aver letto le motivazioni attese tra 60 giorni. “Si tratta di una condanna, solo pecuniaria, contro cui faremo appello. La giurisprudenza, a mio parere, non è adeguata rispetto alla velocità delle notizie che circola sul web e mi chiedo cosa accadrà quando verrà usata l’intelligenza artificiale, credo che bisognerà pensare a una riforma”.

In una udienza dell’ottobre 2022, Icardi nel corso di alcune dichiarazioni spontanee incalzò la coppia: “E’ un momento molto particolare per la famiglia Icardi-Nara, dai giornali e dai loro profili Instagram emergono tradimenti reciproci, una guerra in cui corso per la separazione che può ribaltare le dichiarazioni rilasciate finora da lui. Potrebbe darmi ragione, per questo non accetto la remissione della querela e voglio che Icardi venga a testimoniare. Quando le relazioni cambiano, come dimostra il caso Totti-Blasi, e ci sono le guerre magari viene fuori la verità”.

