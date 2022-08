È una mattina complicata per i milioni di utenti Facebook italiani, e non solo. Il social network di Mark Zuckerberg è alle prese con un disservizio a livello globale, come si può notare anche dal picco di segnalazioni riscontrabili sulla pagina Downdetector di Facebook.

Il problema? Come segnalato sugli altri social, in particolar Twitter, Facebook sta mostrando un fastidioso ‘bug’ ai propri utenti. Accedendo al proprio feed personale, dove solitamente si possono vedere post degli amici, dai gruppi e dalle pagine, Facebook ora mostra i messaggi inviati da utenti sconosciuti sulle pagine dei ‘Vip’, in generale sportivi, musicisti o attori noti a livello mondiale.

Al momento Facebook non ha rilasciato commenti ufficiali, anche se è probabile che Meta, l’azienda di Zuckerberg che controlla lo stesso Facebook, WhatsApp e Instagram, sia già al lavoro per ‘fixare’ il problema riscontrato da milioni di utenti in tutto il mondo.

E sugli altri social il guaio in cui è incappato Facebook è stato commentato anche con ironia, come in questo meme che riprende l’ormai celebre episodio dello schiaffo di Will Smith a Chris Rock durante gli Oscar 2022.

Il consiglio, se la propria homepage di Facebook è invasa da commenti di sconosciuti ai propri beniamini, è quello di non correre ad eliminare il ‘like’ a quella pagina: probabilmente nel volgere di poche ore Meta riuscirà a risolvere il problema.

