Nando Chianese, vera e proprio punto di riferimento del ristorante-pizzeria “Da Pasqualino” che si trova in piazza Sannazaro a Napoli, ha raccontato in un video pubblicato sul suo profilo di Tik Tok uno spiacevole episodio che ha visto protagonista una famiglia. Clienti, padre, madre e figlioletto, che dopo aver mangiato non hanno pagato il conto e sono andata via.

L’anima del locale, che con i suoi video sui social ha raccolto numerosi consensi, ha raccontato l’incresciosa vicenda finita, per fortuna, nel migliore dei modi, con la famiglia che dopo gli appelli lanciati suoi socia da Chianese si è fatta risentire, telefonicamente, dopo cinque giorni.

Nei tre video pubblicati per denunciare l’accaduto, Chianese ha prima minacciato di pubblicare tutto sui social: “Una famiglia domenica scorsa se ne è andata via dal ristorante senza pagare il conto, nella confusione. Ma io ho tutte le registrazioni, ho le vostre facce, se non avrò vostre notizie pubblicherò tutto sui social. Lo so che mi stai seguendo perché eri un mio follower“. “Il ristorante -ha precisato -ha un circuito chiuso di telecamere, vieni da me, fatti sentire, non è un problema se non hai soldi ma almeno vieni a spiegare le tue ragioni”.

Nel secondo video ha poi chiarito: “Non è per i soldi ma per la rabbia nell’aver visto una famiglia, padre, madre e figlio piccolo, mangiare e non pagare il conto. Sono disposto a perdonarli, non pubblicherò il video, non farò denuncia di questa cosa, ma – rivolgendosi al genitore – ti voglio dare solo una piccola raccomandazione: fai crescere bene questo bambino, non farlo diventare come te. Cerca di cambiare anche tu”.

Poi nel terzo e ultimo video ha chiuso il caso: “Il signor Gennaro di Caserta dice di essere stato vittima di fraintendimento perché pensava che avesse pagato un familiare. Sei stato un vero uomo a chiamare, già è tanto che lo hai fatto. Ora ti chiedo solo di fare un video insieme così facciamo capire meglio la questione”.

VIDEO – Famiglia va via dal ristorante senza pagare, lo sfogo del ristoratore

