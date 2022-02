Tutti pazzi per il FantaSanremo: un gioco che in un paio di anni è diventato un fenomeno nazionale, sulla scia del Festival della Canzone Italiana, al via da stasera alle 20:40 al Teatro Ariston e in diretta su Rai1 con la sua 72esima edizione. Sta insomma diventando virale. È la versione sanremese del Fantacalcio, creato da un gruppo di amici appassionati di musica che si riuniscono nel “peggior bar delle Marche”, a Porto Sant’Elpidio in provincia di Fermo, per guardare il festivàl.

“C’era la pandemia, non potevamo lavorare e nemmeno potevamo più recarci nel nostro quartier generale, cioè il bar di Papalina. Allora – ha spiegato Giacomo Piccinini – abbiamo spostato tutto sul web creando il sito Fantasanremo.com, in modo che la cinquantina di ragazzi che l’anno precedente aveva giocato a Fantasanremo, potesse continuare a giocare online nonostante il Covid, quarantena e zona rossa. Ma era una cosa destinata al massimo a un centinaio di persone”, ha raccontato i creatori a La Repubblica. Dopo essere arrivato online il gioco è passato da 50 squadre nel 2020 a 50mila nel 2021.

Come funziona Fantasanremo?

La partecipazione è gratuita. Ogni giocatore ha a disposizione 100 “Baudi”, la moneta del FantaSanremo, battezzata così in onore dell’uomo che ha condotto più Festivàl nella storia. La squadra deve essere di 5 artisti, con un capitano. Ogni artista ha un prezzo diverso, calcolato sulla probabilità di portare più punti alla squadra. Vince chi totalizza più punti alla fine delle cinque serate.

Come si ottengono i punti? C’è un elenco di bonus e malus, piuttosto disarmante, che contempla: la standing ovation vale 30 punti, la “scapezzolata” (mostrare i capezzoli) 10, l’ombelico 5, il tatuaggio “in zone pubiche in bella vista” 20, l’inciampo sulla scala -30, la caduta -50, l’uso dell’autotune -10, e via dicendo. Qualsiasi gesto può influire e decidere quindi. Ci sono anche altri bonus grotteschi come 7 punti per Aka7even se arriva settimo o sei per Sangiovanni se arriva sesto, bonus olimpici con i nomi di Jacobs e Tamberi. Delirio. Cosa si vince? “La gloria”. Sono già oltre 125mila le squadre formate.

Il regolamento è stato elaborato dalla cosiddetta FIF (Federazione Italiana FantaSanremo). Perfino alcuni artisti in gara, come Michele Bravi, hanno formato la loro squadra. “Diventare carta moneta non è male. Questa è forse la cosa più strana che mi sia capitata. Ma è una bella soddisfazione. Vuol dire che qualcosa ho seminato anche tra le nuove generazioni di appassionati del festival – ha commentato ad AdnKronos Pippo Baudo – Io sono un punto di riferimento non posso fare l’arbitro e contemporaneamente il giocatore. Certo che vedrò il festival. Tutti quelli quelli che dicono ‘io Sanremo non lo vedo’ mentono. E poi quest’anno sarà una gioia rivedere il pubblico in sala all’Ariston, anche se ‘mascherato’”.

