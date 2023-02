L’Ema, l’Agenzia europea del farmaco, ha avviato un’indagine su alcuni farmaci per il raffreddore e l’influenza contenenti pseudoefedrina: il sospetto dell’ente regolatore europeo è che il loro uso sia legato a diverse patologie dei vasi sanguigni del cervello, in particolare la sindrome da encefalopatia posteriore reversibile (PRES) e quella da vasocostrizione cerebrale reversibile (RCVS).

Indagine-revisione che, sottolinea, l’Ema, fa seguito comunque ad un “piccolo numero di casi” riscontrati e solo al termine dell’indagine sarà deciso se i farmaci sotto inchiesta potranno rimanere in commercio o sarà necessario il ritiro.

Quali sono questi farmaci? A contenere la pseudoefedrina vi sono medicinali come Actifed, Aerinaze, Aspirin Complex, Clarinase, Humex rhume e Nurofen Cold and Flu.

L’indagine dell’Ema è nata a seguito di una richiesta da parte dell’agenzia francese dei medicinali, l’Ansm: nel Paese transalpino l’allerta è arrivata da un piccolo ma anomalo numero di casi di sindrome da encefalopatia posteriore reversibile e di sindrome da vasocostrizione cerebrale reversibile in persone che avevano fatto uso dei farmaci contenenti la sostanza ora sotto inchiesta.

At its February meeting, EMA’s safety committee, the #PRAC, started a safety review of medicines containing pseudoephedrine.#PublicHealth #SafetyOfMedicines

➡️ https://t.co/fWSsIyOXvO pic.twitter.com/oYRVZVVHod

— EU Medicines Agency (@EMA_News) February 10, 2023