Adrenalina e divertimento sono arrivate al Parco del Cinema e della TV di Roma. A Cinecittà World si festeggiano i 20 anni della grande saga Cinematografica Fast & Furious, il cui primo film uscì proprio nel 2001. Nell’arena Stunt completamente ricostruita con una scenografia in puro stile USA, debutta il nuovo Stunt Show, liberamente ispirato alle gesta di Vin Diesel, Paul Walker e Dwayne Johnson. Due gang del quartiere si sfidano a colpi di gare mozzafiato, inseguimenti, testacoda, passaggi su 2 ruote, burn-out, conditi da musica, coreografie e momenti di pura adrenalina.

MACCHINE DA PAURA

Macchine spettacolari sono protagoniste anche nella nuova animazione che rende omaggio alla serie Transformers. A Cinecittà World l’intera giornata si trasforma in un grande spettacolo, dove il pubblico è sempre protagonista. Il cartellone del 2021 prevede ogni giorno 6 shows e animazioni live, con un cast di attori, ballerini, cantanti e stunt che ama far immergere i visitatori in un vero e proprio viaggio ispirato al mondo cinematografico e televisivo. Da quest’anno, inoltre, al Parco il cellulare è il telecomando del divertimento. Grazie ad una nuova piattaforma tecnologica, con un semplice click, il parco diventa contactless: gli ospiti possono acquistare i biglietti di ingresso, prenotare le attrazioni nell’orario preferito, muoversi velocemente con la nuova mappa interattiva, raggiungere amici e familiari, scoprire i tempi di attesa davanti ad ogni gioco, saltare inutili file, comporre il proprio menù e farselo servire dove e quando vogliono, scegliere il posto in teatro per gli eventi speciali. Possono inoltre organizzare la propria festa di compleanno o programmare una vacanza al parco dormendo in hotel o in tenda.

IL PARCO PIU’ AMATO

Cinecittà World è il parco Italiano cresciuto di più negli ultimi anni (+360% dal 2016), segno del crescente gradimento del pubblico da tutta Italia. Il parco offre 40 attrazioni, 7 aree a tema dedicati ai grandi generi cinematografici (Cinecittà, Roma, Spaceland, Far West, Adventureland, Il regno del ghiaccio, Aquaworld), e oltre 60 eventi previsti nella stagione fino a gennaio 2022.

