“L’omosessualità non è una malattia“. E’ lo sfogo di Federico Fashion Style, il parrucchiere dei vip, aggredito sia verbalmente che fisicamente giovedì 18 aprile mentre era a bordo di un treno. L’episodio è stato denunciato dallo stesso professionista e influencer Federico Lauri in una serie di stories su Instagram, dove è seguito da un milione di followers. Stando alla sua denuncia social, che verrà formalizzata nelle prossime ore alle forze dell’ordine, l’aggressione ha visto come protagonista un uomo che lo stava filmando senza il suo consenso.

“Preso a schiaffi e pugni in faccia su un treno Italo davanti agli occhi di tutti”, scrive sui social l’influencer al centro, dopo il coming out, di una battaglia per l’affidamento della figlia avuta dall’ex moglie. Nel video il volto di Real Time è al pronto soccorso. Ha il volto gonfio e posta la foto della mano con la flebo: “Ancora esistono gli omofobi. È vergognoso che nel 2024 ancora succeda tutto questo” scrive ancora, “preso a schiaffi e un pugno in faccia su un treno davanti agli occhi di tutti. Essere insultato, denigrato e aggredito per l’orientamento sessuale è vergognoso”.

Federico Fashion Style aggredito: “Mi stava riprendendo”

Federico Fashion Style è titolare di sei saloni a Milano, Anzio, Roma, Napoli, Firenze e Poltu Quatu, in Sardegna. In una intervista al Corriere.it, spiega come è avvenuta l’aggressione: “Ho preso il treno Italo a Milano Centrale, alle 6.15, diretto a Napoli; alle 11 il treno si è fermato per un guasto all’altezza di Anagni. Io, che ero chiuso nel salotto che avevo prenotato, sono uscito per chiedere informazioni alle operatrici di bordo: il ritardo aveva superato gli 80 minuti e avevo le clienti in attesa nel mio salone di Napoli che avrei dovuto avvisare. E mi sono accorto che un signore, di mezza età, distinto, che viaggiava in classe business, mi stava riprendendo con il telefonino, senza la mia autorizzazione”.

Federico Fashion Style aggredito: “Frocio di m…”

Dopo la richiesta di spiegazione e di cancellare il video, l’uomo sbotta: “Fai schifo, guardati allo specchio, sei un cog… Il tutto è accaduto sotto gli occhi delle operatrici. A quel punto, ho chiesto che venisse chiamato il capotreno, che è arrivato immediatamente. Il signore ha continuato a negare, mi ha apostrofato chiamandomi “pagliaccio”. E, siccome non la smetteva, ho chiesto l’intervento della polizia. Allora che mi ha detto: “Vai a sederti, frocio di m…”.

Federico Fashion Style aggredito: “Mi è saltato addosso”

Poi l’aggressione: “Gli ho risposto che si deve vergognare perché avrei potuto essere suo figlio oppure suo figlio potrebbe, un giorno, confessargli di essere omosessuale. Sono passati due secondi: mi è saltato addosso, sferrandomi un pugno sul volto e prendendomi a schiaffi. Nella baraonda è uscito perfino il macchinista. Sono state chiamate le forze dell’ordine e l’ambulanza che mi ha portato al pronto soccorso di Colleferro”.

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo