Xi Jinping è sbarcato in Europa, più precisamente a Parigi, per una visita nel Vecchio Continente che non avveniva da cinque anni. Il presidente cinese ha dato il via a questa sua missione diplomatica, che toccherà anche paesi come Serbia e Ungheria, per stringere le relazioni con i leader europei e in alcuni casi per rafforzare la sua influenza su alcune capitali. In Francia, Xi ha incontrato subito Emmanuel Macron e Ursula von der Leyen, per parlare dei rapporti tra Cina e Unione Europea.

Xi Jinping in Europa, l’avvertimento di von der Leyen

Poco prima del trilaterale con Xi Jinping e Macron, la presidente della Commissione Ue von der Leyen ha spiegato gli obiettivi dell’incontro: “Dobbiamo agire per garantire che la concorrenza sia equa e non distorta. Perché una concorrenza leale è positiva per l’Europa, in quanto stimola l’innovazione e la crescita, oltre a creare buoni posti di lavoro in Europa. Incoraggerò il governo cinese ad affrontare le sovracapacità produttive nel breve termine. Allo stesso tempo, ci coordineremo strettamente con i Paesi del G7 e con le economie emergenti che sono sempre più colpite dalle distorsioni del mercato cinese”.

Incontro tra Xi Jinping e Macron, il vertice

A Parigi, nella cornice dell’Eliseo, Macron – che sempre più si atteggia a leader politico del continente – ha accolto Xi Jinping chiedendo al leader cinese “regole eque per tutti” nel commercio mondiale. Per il presidente francese è urgente che l’Unione Europa abbia una forte reciprocità commerciale con Pechino, senza squilibri o svantaggi.

Poi Macron ha sottolineato l’importanza necessaria di un “coordinamento” con la Cina in merito alle guerre in Ucraina e in Medio Oriente, che deve essere “decisivo”.

Xi Jinping in Europa, il messaggio sul rapporto Cina-Ue

Di “coordinamento” ha parlato anche il presidente Xi Jinping, invitando sia la Cina che l’Unione Europea a rafforzare il loro legame. Il leader di Pechino durante l’incontro ha anche aggiunto: “Come due grandi potenze mondiali, la Cina e l’Ue devono rimanere partner, perseguire il dialogo e la cooperazione, approfondire la comunicazione strategica, rafforzare la fiducia reciproca strategica, consolidare il consenso strategico e impegnarsi nel coordinamento strategico”.

Alla vigilia della visita, Xi aveva fatto pubblicare un articolo su Le Figaro per anticipare i temi di discussione con Macron: “La Cina lavorerà con la Francia per promuovere lo spirito che governa l’instaurazione delle loro relazioni diplomatiche per promuovere i risultati e costruire il futuro delle relazioni sino–francesi“.

Pechino vuole anche chiarire con le autorità europee la vicenda delle indagini aperte dalla Ue contro le pratiche commerciali della Cina, in settori come quello automobilistico, ferroviario, energetico.

