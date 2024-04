Cina e Stati Uniti dovrebbero essere “partner, non rivali”. A dirlo è stato oggi il presidente cinese Xi Jinping durante un incontro con il segretario di Stato Usa Antony Blinken, secondo quanto riportato dai media statali cinesi. Il diplomatico americano è in viaggio in Cina e dopo il ministro degli Esteri, ha tenuto un faccia a faccia con il leader di Pechino.

Incontro tra Xi Jinping e Blinken, i rapporti tra Stati Uniti e Cina

Le relazioni tra Stati Uniti e Cina sono state ovviamente al centro dell’incontro e dell’intero viaggio di Blinken a Pechino. Secondo l’emittente statale Cctv, Xi avrebbe detto a Blinken: “I due paesi dovrebbero essere partner, non rivali. Ci sono ancora una serie di questioni che devono essere risolte e c’è spazio per ulteriori sforzi”. Il presidente cinese avrebbe espresso un auspicio al segretario americano: “Ci auguriamo che anche gli Stati Uniti possano avere una visione positiva dello sviluppo della Cina”. “Quando questo problema fondamentale sarà risolto… le relazioni potranno davvero stabilizzarsi, migliorare e andare avanti”, ha aggiunto Xi.

Incontro tra Blinken e il ministro Wang Yi

Subito prima di vedere il presidente cinese, Blinken ha avuto un vertice con il suo omologo Wang Yi. Un incontro impegnativo, durato più di cinque ore e mezza, ma che lo stesso capo della diplomazia americana ha definito “approfondito e costruttivo”. Il ministro cinese ha avvertito gli Stati Uniti degli ostacoli ai rapporti tra le due superpotenze, così come dei passi in avanti, in particolare dopo il vertice dei presidenti Biden e Xi a San Francisco lo scorso novembre, dopo il quale le relazioni stavano “cominciando a stabilizzarsi” con dialogo e cooperazione: “Questo è accolto con favore dai nostri due popoli e dalla comunità internazionale. Ma allo stesso tempo i fattori negativi nella relazione sono ancora in aumento e in costruzione e la relazione sta affrontando ogni tipo di ostacolo”.

Wang Yi ha proseguito: “I legittimi diritti di sviluppo della Cina sono stati irragionevolmente soppressi e i nostri interessi fondamentali stanno affrontando sfide”. “La Cina e gli Stati Uniti dovrebbero mantenere la giusta direzione per andare avanti con stabilità o tornare a una spirale discendente? Questo è un tema importante per i nostri due Paesi, che mette alla prova la nostra sincerità e capacità”, ha aggiunto Wang, che poi ha avvisato gli Usa “di non calpestare le linee rosse della Cina sulla sovranità, la sicurezza e gli interessi di sviluppo della Cina”.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Sebastiani