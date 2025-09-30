Ha ucciso la moglie nel cuore della notte ed scappato via, probabilmente, insieme ai due figli di 15 e 16 anni. E’ la cronaca dell’ennesimo femminicidio registrato in un piccolo paesino del Beneventano. Siamo a Paupisi, comunità di 1400 abitanti, dove Salvatore Ocone, 58 anni agricoltore, nella notte avrebbe ucciso nella propria abitazione la moglie, Elisa Polcino, 49 anni. La donna sarebbe stata colpita da una grossa pietra al termine di una lite. La scoperta del brutale omicidio è arrivata intorno alle 9 di questa mattina, 30 settembre, dopo una telefonata dello stesso Ocone alla centrale operativa. Poi la fuga con i due figli, un maschio e una femmina, (il terzo, maggiorenne, lavora in Emilia Romagna ed è stato già avvisato della tragedia avvenuta in famiglia).

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri che conducono le indagini coordinate dalla procura di Benevento, l’uomo sarebbe fuggito a bordo di una Opel di colore scuro. I due figli non sono andati stamattina a scuola e, questa l’ipotesi principalmente battuta dagli investigatori, sarebbero insieme al genitore che in passato avrebbe sofferto di depressione. Le ricerche dell’uomo e dei minori si stanno concentrando in terreni di proprietà dell’agricoltore ma, con il supporto di un elicottero, anche in tutta la zona del Sannio.

Ocone ha ucciso la moglie con un oggetto contundente, presumibilmente una pietra, anche se ulteriori dettagli verranno forniti nelle prossime ore. Stando ad una prima analisi effettuata sul corpo della vittima, la 49enne presenta lesioni alla testa provocate da un oggetto contundente che potrebbe essere una pietra, ma – spiega all’Agi Enrico Calandro, comandante provinciale dei carabinieri di Benevento, “sono ancora in corso i rilievi, un sopralluogo all’interno dell’abitazione”. Sulla irreperibilità dei figli, il comandante dei carabinieri non si sbilancia: “Non sappiamo se sono con il padre”. Al momento “non risultano pregressi episodi di liti o violenze nella coppia – conclude Calandro – stiamo facendo tutti gli sforzi possibili, ma ancora non è chiaro se ci sia stata una colluttazione o se la donna sia stata uccisa nel sonno. Non abbiamo certezze. Sicuramente la vicenda si è consumata all’interno della casa” aggiunge.

Preziose anche le testimonianze che in queste ore i carabinieri stanno acquisendo da familiari e vicini di casa della coppia. “Oltre al marito della vittima, sono irreperibili anche i figli della coppia e questa è la nostra più grande preoccupazione” fa sapere Salvatore Coletta, sindaco di Paupisi, tra i primi a lanciare l’allarme sulla fuga dell’uomo insieme ai due figli. “La notizia di quello che è successo ha colpito la comunità e ci lascia attoniti. Una famiglia che all’apparenza non mostrava alcun segno di disagio non era seguita dai servizi sociali. Faremo di tutto per rintracciare i ragazzini, sono due a frequentare la scuola dell’obbligo di Paupisi, un altro figlio è maggiorenne e non era in casa al momento della tragedia. I due bambini, ma non ho certezza, non sarebbero stati portati a scuola questa mattina”.

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo