Quartieri semi-deserti, serrande abbassate, luci spente: il Ferragosto è la finestra preferita dai malintenzionati. Le città per pochi giorni si svuotano e la sicurezza, soprattutto nelle proprie abitazioni, viene messa a rischio da batterie di rapinatori che sempre più spesso entrano in azione dopo aver acquisito informazioni preziose sulle vittime designate.

Per questo motivo i Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli hanno predisposto un dispositivo rafforzato su tutta la città, con particolare attenzione ai quartieri residenziali dove case e negozi chiusi per ferie diventano prede facili. Focus nel quartiere Vomero dove i militari in uniforme e in borghese hanno presidiato per l’intera giornata le arterie e le vie pedonali dello shopping e le zone residenziali con accessi ai condomini, garage e cortili interni. I controlli si sono estesi alle aree di afflusso e transito (stazioni metro e funicolari), con posti di controllo dinamici sugli assi di collegamento e passaggi ripetuti nelle strade meno illuminate.

L’attività, calibrata sulla prevenzione dei reati predatori, ha incluso verifiche approfondite sulle persone note per reati contro il patrimonio, controlli di veicoli in sosta prolungata e ispezioni di box e cantine, spesso utilizzati come vie d’accesso alternative alle abitazioni.

Il Comandante della Compagnia Napoli Vomero, Maggiore Sergio Vaira: “Nel periodo in cui i portoni restano chiusi e le strade si svuotano, aumentiamo la visibilità e la vicinanza. L’obiettivo è semplice: zero varchi per chi prova ad approfittarne e tempi di intervento immediati sulle segnalazioni dei cittadini. L’attività proseguirà per tutto il weekend di Ferragosto, con servizi modulati sugli orari di rientro in città e ulteriori passaggi nei punti sensibili.

Vaira poi fornisce alcuni consigli per evitare sorprese: “Ricordate di chiudere le serrature a chiave, verificate accessi secondari e finestre basculanti. Lasciate un recapito a un vicino per segnalare immediatamente al 112 rumori o presenze sospette. Attivate luci temporizzate o sensori in cortili e androni per disincentivare appostamenti. Non pubblicate in tempo reale sui social foto o indicazioni precise sul vostro luogo di vacanza. Potrebbero suggerire ai malintenzionati che siete fuori casa. Per i negozianti, ricordate di rimuovere fondi cassa, alzare la soglia d’allarme e proteggere merci esposte”.

