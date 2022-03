Era in casa con la figlioletta quando si è verificato un incendio che non le ha lasciato scampo. Dramma a Napoli dove nella tarda mattinata di giovedì 10 marzo una giovane donna di nazionalità ucraina è morta carbonizzata. Si chiamava Anastasiia Bondarenko e aveva 23 anni. La bambina, che ha 5 anni, si è salvata e sta bene: è stata assistita dal personale del 118. Entrambe erano arrivate in Italia da appena due mesi.

Il rogo si è verificato in un’abitazione in vico I Sant’Antonio Abate, una traversina di via Foria, nei pressi dell’Orto Botanico partenopeo. Le cause sono in corso di accertamento da parte dei vigili del fuoco ma, da una prima ricostruzione, sarebbero verosimilmente di natura accidentale. Indagini in corso da parte dei carabinieri della Compagnia Stella per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

seguono aggiornamenti

