Fiordaliso entra carica in studio dopo la sua uscita dalla casa del Grande Fratello. Nella puntata del reality andata in onda su Canale5 lunedì 12 febbraio la cantante è entrata nello studio cantando “Non voglio mica la luna”.

Voce perfetta ed energia da vendere, in molti si sono chiesti se fosse in playback. Ebbene la conferma è arrivata subito perché a ben vedere Fiordaliso impugna il microfono al contrario.

Imbarazzo in studio: “Hai il microfono al contrario”

“Hai il microfono al contrario” le hanno detto in studio ma solo dopo la sua performance. Nessuno le ha fatto cenno di capovolgerlo e così l’esibizione dell’ex gieffina è diventata virale su X.

Fiordaliso nella puntata del Grande Fratello di ieri sera, lunedì 12 febbraio, si è resa protagonista prima della Casa, entrando per una sorpresa a Beatrice Luzzi, poi dello studio, esibendosi sulle note della sua hit di successo del 1986 “Non voglio mica la luna”. La cantante non si è accorta però di essersi esibita con il microfono al contrario: a salvarla il playback.

Il cartello di Rebecca Staffelli che mortifica la cantante in diretta

Soltanto dopo Rebecca Staffelli ha comunicato alla cantante quanto successo: “Sei talmente emozionata che cantavi con il microfono al contrario” le ha scritto su un cartellone poi ripreso dalle telecamere del programma.

“Ero in playback, che mi frega. Fantastico che ho cantato così, vabbè ma ho una voce così potente che si sentiva anche da lontano” ha commentato scherzando l’ex concorrente. “Non avevo fatto le prove” ha poi aggiunto.

Fiordaliso ha spiegato di essere arrivata al limite dentro al Grande Fratello

“Mi sono lasciata andare a me stessa. Arrivavo da un brutto periodo, mi avete aiutato a ritrovarmi. È stata un’esperienza indimenticabile, sono rinata e ritornata in me“. Sulle motivazioni che l’hanno portata a lasciare il reality ha aggiunto: “Non ce la faccio più. È molto difficile rimanere chiusa. Ho voglia di aria, di vedere i miei figli, la giornata diventa molto pesante. Non riesco a dare più niente ai ragazzi, mi diventa tutto insopportabile”.

Redazione

