Alle 17:30 di oggi pomeriggio, un cadavere di una donna è stato recuperato nel canale del porto di Fiumicino (Roma), nei pressi del ponte mobile 2 giugno. La presenza del corpo della signora, di età compresa tra i 40 e i 45 anni, è stata segnalata da alcuni passanti sulla panchina. Il corpo della donna, con indosso un giubotto e dei pantaloni, a prima vista non sarebbe in stato avanzato di decomposizione. Saranno i carabinieri della stazione di Fiumicino ad indagare sul caso, assieme ai militari della Capitaneria di porto di Roma. Sul posto anche il 118. Il cadavere sarà trasportato al Verano, in attesa dell’autopsia che potrebbe presto fornire dei chiarimenti sui motivi della morte.

Seguono aggiornamenti

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco